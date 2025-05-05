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Adana’da 25 Bin Litre Kaçak Akaryakıt

KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

Adana’da gerçekleştirilen bir operasyonda 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi ve bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki bir asfalt üretim tesisinde atık yağlardan kaçak akaryakıt üretiminin yapıldığını tespit etti.

TESİSTEKİ OPERASYON

Ekiplerin bu tespiti üzerine, tesise yönelik operasyon düzenlendi. Polis, tesisteki tanklarda bulunan 25 bin litre kaçak akaryakıtı buldu ve bir kişiyi gözaltına aldı. Bu tür operasyonlar, kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığı ortaya koyuyor.

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