Adana’da 27 Sahte Plaka Ele Geçirildi

Sahte Plakalar Ele Geçirildi

Adana’da bir oto yıkama alanında 27 adet sahte plaka bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde çalışan ekipler, Sarıçam ilçesindeki bir oto yıkamacida sahte plakalar olduğuna dair bilgi edindi. Alınan bilgiler doğrultusunda ekipler, ilgili iş yerine baskın gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucunda 27 adet sahte plaka ele geçirildi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayla bağlantılı olarak bir şüpheli gözaltına alındı. Polis, ele geçirilen plakaların hangi amaçla kullanılacağını ve herhangi bir suça karışıp karışmadığını belirlemek üzere araştırmalarına devam ediyor.

Adana’da Dolandırıcılar, Şehit Babasını Kandırdı

Adana'da, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar, bir şehit babasını 1,2 milyon lira tazminatını alarak kandırdı. Şüpheliler, vatan kaygısıyla korkuttu.
İzmir’de Narkotik Ekipleri Gözaltına Aldı

İzmir Otogarı'nda yapılan denetimlerde, narkotik köpeği tarafından tespit edilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Koliyi almaya gelen 3 kişi gözaltına alındı.

