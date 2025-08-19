Adana’da 27 Sahte Plaka Ele Geçirildi

Sahte Plakalar Ele Geçirildi

Adana’da bir oto yıkama alanında 27 adet sahte plaka bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde çalışan ekipler, Sarıçam ilçesindeki bir oto yıkamacida sahte plakalar olduğuna dair bilgi edindi. Alınan bilgiler doğrultusunda ekipler, ilgili iş yerine baskın gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucunda 27 adet sahte plaka ele geçirildi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayla bağlantılı olarak bir şüpheli gözaltına alındı. Polis, ele geçirilen plakaların hangi amaçla kullanılacağını ve herhangi bir suça karışıp karışmadığını belirlemek üzere araştırmalarına devam ediyor.