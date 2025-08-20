Adana’da 3 günde 6 bisiklet çaldı

Haberler

Adana’da, 3 gün içerisinde bir site ve apartmandan toplamda 6 bisiklet çalan 14 yaşındaki A.M., güvenlik kameraları sayesinde tespit edilip, yakalandı. Sorgusunun ardından “Bisikletleri çalıp, sattım” diyen A.M. tutuklandı. Olay, Seyhan ilçesinde, 17 Ağustos tarihinde Pınar Mahallesi’nde gerçekleşti. A.M., sokakta yürüdüğü esnada bir otomobilin geçişiyle açılan site kapısından içeri girdi.

A.M., bahçede bir süre keşif yaptıktan sonra, bir blok altındaki bisiklet alanına geçti. Burada bir bisiklete binen şüpheli, ardından site kapısından dışarı çıktı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuğunun bisikletinin çalındığını fark eden Nihat B., durumu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi ve şikayetçi oldu.

Olay hakkında çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, A.M.’nin kimliğini ve adresini tespit etti. A.M.’nin, kısa süre içerisinde farklı apartmanlardan 5 bisiklet daha çaldığı belirlendi. Polis, A.M.’yi Yüreğir ilçesinde sokakta yürürken yakaladı. Emniyete götürülen A.M., ifadesinde “Bisikletleri çalıp, sattım” şeklinde açıklamada bulundu. Adli makamlara sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkeme sonrasında tutuklandı.

