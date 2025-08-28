Haberler

Adana’da 3 Kadın, Evi Soğutmak İçin Girdi

ÜÇ KADIN HIRSIZLIK İÇİN EVİ SOYDU

Adana’da yüzlerini eşarp ve şapkayla gizleyen üç kadın, bir evin demir kapısını kırarak içeri girdi. Kadınlar, evden 200 bin lira değerinde altın alarak kaçmayı başardı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin apartmana giriş ve çıkışları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ VE YERİ

Olay, Seyhan ilçesinde bulunan Gürselpaşa Mahallesi’nde, dün saat 16.30 civarında gerçekleşti. Eşarp ve şapkayla yüzlerini gizleyen 3 kadın, 14 katlı bir apartmanın 10’uncu katındaki dairenin demir kapısını kırarak içeri girip, evin yatak odasındaki dolaptan 200 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası aldı. Şüpheliler, ardından apartmandan hızla ayrıldı.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Şüphelilerin apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olayla ilgili olarak polis, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe’ye Başkanlık Seçimi Geliyor

Fenerbahçe'nin 2025 başkanlık seçimi hakkında taraftarlar ve spor camiası detayları merak ediyor. Seçimin tarihi ve adaylarla ilgili bilgiler bekleniyor.
Haberler

Konyaspor Göztepe’ye Gidiyor, Hazır

Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile yapacağı maç için Kayacık Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, ısınmanın ardından taktiksel çalışmalara odaklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.