Adana’da 3 Kişiyi Öldüren Zanlının İfadesi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, dün saat 18.00 civarında Adana’nın Seyhan ilçesindeki Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi’nde bulunan medikal ürünler satan bir iş yerinde yaşandı. Kız arkadaşı A.A.’nın staj yaptığı iş yerine gelen Talat Ateş, çift tabancayla işletmeci Fuat Kalaycık ile damatları Özgür Ozan Ekinci ve Oğuzhan Söylemezler’e art arda ateş açtı.

KURBANLARIN DURUMU VE KAÇIŞ

Vücutlarının çeşitli bölgelerinden vurulan Kalaycık, Ekinci ve Söylemezler kanlar içinde yere yığıldı. Talat Ateş ise olay yerinden kaçmak amacıyla otomobiline bindi. Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, kayınpeder ve iki damadının hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME VE TUTUKLAMA

Savcı ve polis ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği incelemenin ardından, üç kişinin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Talat Ateş, Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan iki tabanca da ele geçirildi.

OLAYIN NEDENİ

Talat Ateş, olayın sebebi olarak “Kız arkadaşım taciz edilmiş” ifadesini kullandı.