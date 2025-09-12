Adana’da 3 Şüpheli Altın Soydu

SOYGUN OLAYI VE ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASI

Adana’da, girdikleri kuyumcuda iki kişiyi vurup yaklaşık 3 milyon lira değerinde altını çalan üç şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, çaldıkları altınları bir kuyumcuda bozdurup otomobil alarak, geriye kalan parayı evde sayarken cep telefonu ile kaydettikleri belirlendi. Olay, 15 Ağustos günü saat 09.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’nde gerçekleşti. Yüzlerini motosiklet kaskıyla gizleyen Asad A. (23) ve Abdulaziz E. (19) kuyumcu Abdullah Damlakhı’nın (27) dükkanına girdi.

YARALANAN ÇALIŞANLAR VE KAÇIŞ

Şüpheliler, çalışanlar İbrahim Kesir (26) ve Abdurrahman Gılleh’i (21) tabancayla vurarak yaraladı. Abdulaziz E., çalışanların başında beklerken, Asad A. tezgah ve vitrindeki piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan altın ve ziynet eşyalarını aldı. Altınları çuvala koyduktan sonra kaçan şüpheliler, ara sokağa girerek izlerini kaybettirdi. Olayın ardından sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürdü, tedavilerinin ardından taburcu oldular.

POLİSİN İNCELEMELERİ VE ŞÜPHELİLERİN YAKALANIŞI

Olay yerine gelen polis, soygunla ilgili soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 900 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin Karataş ilçesine bağlı Çimeli Mahallesi’ndeki bir tarlada saklandıkları belirlendi. Soygunu planladığı belirtilen Emrullah D. (20), diğer şüphelileri otomobille alıp Yüreğir ilçesindeki bir eve götürdü.

AÇIK KAYITLAR VE TUTUKLAMALAR

Şüphelilerin çaldıkları altınları bir kuyumcuda bozdurup Osmaniye’ye giderek otomobil satın aldıkları ve Adana’ya döndükleri tespit edildi. Şehir girişinde güvenlik önlemi alan polis, şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu. Araçtan indirilen üç şüpheli ve yanlarındaki Hamid H. (28) gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin saklandıkları evde çalınan altınlardan elde edildikleri değerlendirilen toplam 815 bin lirayı ele geçirdi.

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ VE SUÇLAMALARIN KABULÜ

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, paraları odaya dökerek kutlama yaptıkları görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde soygunu gerçekleştiren Asad A. ve Abdulaziz E.’nin, paraları sayıp birbirlerini tebrik ettikleri yer aldı. Ayrıca, şüphelilerin soygun öncesi çekim yaptıkları bilgisi sosyal medyada paylaşıldı. İfadesi alınan üç şüpheli, haklarındaki suçlamaları kabul etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrullah D., Asad A. ve Abdulaziz E. tutuklandı, Hamid H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.