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Adana’da 3 Ton 100 Kilo Tütün

KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Adana’da düzenlenen bir operasyonla toplamda 3 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesinde yer alan bir depoya baskın yaptı.

BASKIN DETAYLARI

Yapılan baskın sonucunda kıyılmış tütün maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen tütün, kaçakçılık faaliyetlerine darbe vurma amacı taşıyor. Ekiplerin düzenlediği bu operasyon, kaçakçılıkla mücadelenin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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