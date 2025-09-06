Haberler

Adana’da 39 Yıl Hapis Cezalı Şüpheli Yakalandı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana’da, 13 ilde 26 suç dosyasından dolayı 39 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan bir şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp cezaevine gönderiliyor. Yüreğir İlçesinde devriye gezen polis ekipleri, Sarıçam Mahallesi’nde davranışları nedeniyle şüpheli bir kişiyi sorgulamaya aldı.

SUÇ DOSYALARI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Ekiplerin gerçekleştirdiği sorgulamada, Erol E. isimli kişinin dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik gibi suçların da bulunduğu 26 suç dosyasından 39 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı anlaşıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

