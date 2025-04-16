Adana’da 4 Kilo Bonzai Ele Geçirildi

POLİS OPERASYONUYLA BONZAİ MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Adana ilinde polis, bir adrese düzenlediği operasyonda şüphelinin yatağından 4 kilo 300 gram bonzai üretmek için hazırlanmış 71 paket ham madde buldu. Gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı olmadığını savundu.

NARKOTİK EKİPLERİ ÇALIŞMA YAPTI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile ilgili yürütülen çalışmalar sırasında şüpheli B.G.’nin (34) uyuşturucu madde satışı yaptığını belirledi. Elde edilen bilgiler sonucunda, operasyon için harekete geçildi ve şüphelinin evine baskın düzenlendi.

EVDEN BONSZAI HAM MADDELERİ ÇIKTI

Evde yapılan detaylı arama sırasında, yatak altına gizlenmiş toplam 4 kilo 300 gram bonzai üretilebilecek 71 paket halinde 43,48 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Şüpheli B.G., yakalandıktan sonra yaptığı ifadesinde, uyuşturucu satıcısı veya kullanıcısı olmadığını iddia etti.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Emniyet içerisindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.