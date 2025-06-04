Adana’da 4 Milyon TL’lik Sigara Ele Geçirildi

ADANA’DA KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Adana’da, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda piyasa değeri 4 milyon 250 bin TL olan gümrük kaçağı sigaralar ele geçiriliyor. Olayla ilgili olarak yakalanan iki şüpheli tutuklanıyor.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesinde bir işyeri ile bir evde gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigara bulunduğu yönünde bilgilere ulaşıyor. Yapılan operasyon neticesinde, 19 bin 900 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ile 14 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiriliyor. Ele geçirilen malzemelerin toplam piyasa değerinin 4 milyon 250 bin TL olduğu belirtiliyor.

İŞLEMLER TAMAMLANARAK TUTUKLAMA

Olayla ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alınıyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıyor.