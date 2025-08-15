Adana’da 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

ADANA’DA YENİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Adana’da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, reçeteye tabi 179 bin 663 uyuşturucu içerikli hapın yanı sıra çeşitli miktarlarda esrar ve bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden K.G. (34) ifadesinde, “Haplar benim ancak satmak için almadım. Ucuz olduğunu görünce evdeki altınlarımı bozdurup, satın aldım” şeklinde açıklama yaptı.

NARKOTİK EKİPLERİ OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.G., R.B., K.G. ve Y.B.’nin kimliklerini teknik ve fiziki takiple tespit etti. Bu doğrultuda belirlenen adreslere eş zamanlı bir operasyon düzenlendi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, adreslerde yapmış oldukları aramalarda 179 bin 663 uyuşturucu içerikli hap, 500 gram esrar ve 39 gram bonzai buldu.

TUTUKLAMA SÜRECİ BAŞLADI

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. K.G., ifadesinde hapların kendisine ait olduğunu ancak bu hapları satmak için almadığını belirtti. Diğer şüpheliler ise uyuşturucuların kendilerine ait olmadığını savundu. Yapılan işlemler sonucunda K.G., A.G., R.B. ve Y.B. adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.