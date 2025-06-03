Adana’da 44 Milyon TL Sigara Yakalandı

ADANA’DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU

Adana’da piyasa değeri 44 milyon 512 bin TL olan 11 milyon 687 bin 500 adet gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde kaçak sigaraya yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

YAPILAN OPERASYONUN DETAYLARI

Yapılan operasyonda depo ve bir kamyonet içerisinde toplamda 11 milyon 687 bin 500 adet gümrük kaçağı doldurulmuş sigara bulundu. Ele geçirilen sigaraların piyasa değeri 44 milyon 512 bin TL olarak belirlendi. Olayla bağlantılı olarak yakalanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tuttukları mahkemece tutuklandı.