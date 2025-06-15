Adana’da 45 Yıl Hapis, Yakalandı

ADANA’DA POLİS TARAFINDAN YAKALANAN FIRARİ HÜKÜMLÜ

Adana’da gasp, yağma, hırsızlık gibi birçok suçtan 45 yıl hapis cezası alan firari hükümlü, polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahıslar üzerine yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, gasp, yağma, hırsızlık ve tutuklunun kaçması gibi suçlardan 45 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muhammet A.’nın peşine düştü.

YAPILAN ÇALIŞMALARDA FIRARİ HÜKÜMLÜ BELİRLENDİ

Gerçekleştirilen çalışmalarda, hükümlünün Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı civarında olduğu tespit edildi. Bölgedeki operasyonunu sürdüren ekipler, bulvar üzerinde şahsı belirleyerek kıskıvrak yakaladı. Emniyet ve adli işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.