Adana’da 47 Yaşında Erkek Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Adana’nın Sarıçam ilçesinde 47 yaşında bir adam, yol kenarındaki çalılıkların arasında ölü olarak bulundu. Olay, sabah saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi’nde yaşandı.

VATANDAŞLARIN İHBARI VE POLİS MÜDAHALESİ

Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar çalılıkların içinde hareketsizce yatan bir erkek şahsı gördü. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 47 yaşındaki M.A.’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

İLK İNCELEMELER VE OTOPSYİ PROSEDÜRÜ

Yapılan ilk incelemelerde, şahsın vücudunda bıçak veya ateşli silah yarası bulunmadığı belirlendi. İntihar ihtimali üzerinde durulan bu olayla ilgili ceset, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na sevk edildi. Olayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.