Adana’da 5 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

POLİS SECİMİ VE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Adana’da gerçekleştirilen bir operasyonda, polis bir araç içerisinde bulunan poşette toplamda 5 kilo 90 gram toz esrar ele geçiriyor. Gözaltına alınan bir kadın ve bir erkek şüpheli “Haberimiz yok” savunması yapsa da, tutuklanmaktan kaçamıyor.

NARKOTİK ŞUBE EKİPLERİ HAREKETE GEÇİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, U.G. ve yanında bulunan R.Ç.’nin kente uyuşturucu madde taşıdığına dair bilgi alıyor. Bunun üzerine ekipler, U.G.’nin kullandığı hafif ticari aracı Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinde takibe alıyor. Araç durdurulduğu sırada, yapılan aramada narkotik köpeği bir poşete tepki veriyor.

GÖZALTINA ALMA VE İFADELER

Poşetten çıkan 5 kilo 90 gram toz esrar ile iki şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk ediliyor. Emniyette yapılan ifade alma sürecinde, şüphelilerin “Esrardan haberimiz yok. Kim koydu bilmiyoruz, ama bize ait değil” şeklinde cevap verdiği belirtiliyor. Adliyeye çıkarılan iki kişi de tutuklanıyor.