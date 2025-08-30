Adana’da 50 Kano Sporcu Toplandı. 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Coşkuyla Kutlandı. Türk Bayraklarıyla Renkli Kortej Oluşturdu. Nehir Kıyısındaki Vatandaşlar Alkışladı. Bu Anlamlı Günü Unutmayacağız. Etkinlik Gurur Verici Bir Deneyim

SU KORTEJİYLE HEYECANLI KUTLAMA

Adana’da 50 kano sporcusu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Seyhan Nehri üzerinde düzenlenen su kortejinde bir araya geldi. Türk bayraklarıyla süslenen kanolar, nehirde oluşturdukları kortej ile görsel şölen sundu. Cumhuriyetin kuruluş mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Adana’da olduğu gibi ülke genelinde coşkuyla kutlandı. Seyhan Nehri’nde gerçekleştirilen ‘30 Ağustos Zafer Bayramı Korteji’ etkinliğine katılan sporcular, ellerinde Türk bayraklarıyla ilerleyerek renkli görüntüler oluşturdu. Nehir kıyısında toplanan vatandaşlar, kanoların kortejine alkışlarla destek verdi.

ZAFER BAYRAMI COŞKUSU PAYLAŞILDI

Sporcular, Zafer Bayramı’nın önemini vurgularken, bu özel günü böyle bir etkinlikle kutlamanın mutluluğunu ifade etti. Etkinliği organize eden Tolga Çopur, “Özel günlerde böyle etkinlikler yapmak çok önemli. Hem çocuklarımız hem de bizler için bu günler unutulmasın istiyoruz” dedi. Etkinliğe katılan sporculardan Ethem Dinibütün ise, “30 Ağustos, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolunda attığı en büyük adımlardan biridir. Biz de bu anlamlı günü Seyhan Nehri’nde Türk bayraklarımızla kutlamak istedik. Bu kortejde yer almak gurur verici” şeklinde konuştu.

UNUTULMAZ ANLAR YAŞANDI

Sporcu Ecem Oldaç, “Nehirde Türk bayraklarıyla birlikte kürek çekmek çok farklı bir duygu. Vatandaşların bize destek vermesi, Zafer Bayramı coşkusunu daha da büyüttü. Bu atmosferi yaşamak tarifsiz bir mutluluk” sözlerini dile getirdi. Kortej geçişini izlemeye gelen vatandaşlar, meşale yakarak etkinliği coşkuyla sonlandırdı.