Adana’da 500 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

ADANA’DA KAÇAK ALKOL OPERASYONU

Adana’da düzenlenen operasyonla 500 litre kaçak etil alkol ele geçiriliyor. Bu olayda, Yüreğir, Seyhan ve Yumurtalık ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskında 3 şüpheli gözaltına alınıyor.

ARŞIVLEME VE GÖZALTILAR

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli adreslerde detaylı aramalar gerçekleştiriyor. Bu aramalar sonucunda, toplamda 500 litre kaçak etil alkol tespit ediliyor. Aynı zamanda, aramalarda gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili soruşturma başlatılıyor.