Haberler

Adana’da 500 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

ADANA’DA KAÇAK ALKOL OPERASYONU

Adana’da düzenlenen operasyonla 500 litre kaçak etil alkol ele geçiriliyor. Bu olayda, Yüreğir, Seyhan ve Yumurtalık ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskında 3 şüpheli gözaltına alınıyor.

ARŞIVLEME VE GÖZALTILAR

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli adreslerde detaylı aramalar gerçekleştiriyor. Bu aramalar sonucunda, toplamda 500 litre kaçak etil alkol tespit ediliyor. Aynı zamanda, aramalarda gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili soruşturma başlatılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Altay Ve Aras Kargo İş Birliği Yapıyor

İzmir'in Altay kulübü, Aras Kargo Spor Kulübü ile voleybol iş birliği için anlaşma görüşmelerine başladı. Bu çerçevede, Altay, Aras Kargo'ya spor salonu inşa edecek.
Haberler

Afyonspor Sorunları Aşılamadı Ve İddialar Var

Afyonspor, transfer yasağı nedeniyle zorluklar yaşıyor. Futbolcular ve aileleri, yasağı kaldırmak için finansal destek arıyor. Ayrıca, teknik direktörün kampı terk ettiği bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.