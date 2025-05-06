Haberler

Adana’da 6 Gözaltı, 2 Ton Tütün

ADANA’DA YAPILAN OPERASYON

Adana’da gerçekleştirilen bir operasyonda 4 araca yönelik yapılan aramada toplamda 2 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

EŞKİYA VE ORGANİZE SUÇLA MÜCADELE

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana’ya girecek olan dört araçta kaçak kıyılmış tütün olabileceği bilgisi aldıktan sonra harekete geçti. Ekipler, takip ettikleri araçları kentin girişinde durdurdu. Yapılan detaylı arama sonucunda araçlarda toplamda 2 ton kaçak kıyılmış tütün buldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan 6 kişi ile ilgili operasyon devam ediyor. Yapılan soruşturma ile kaçak tütün ticareti ile bağlantılı bilgilerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kapıkule’de 233 Kilo Esrar Bulundu

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen narkotik operasyonunda bir yolcu otobüsünde 233 kilogramdan fazla esrar ele geçirildi, otobüs şoförü gözaltına alındı.
Haberler

Çay Sezonu İçin Üreticiler Hazırlanıyor

Çay üreticileri, yeni sezon öncesi budama ve gübreleme gibi hazırlıklarını tamamlıyor. Fiyatların belirlenmesi ve motor satışları da gündemde.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.