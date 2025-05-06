Adana’da 6 Gözaltı, 2 Ton Tütün

ADANA’DA YAPILAN OPERASYON

Adana’da gerçekleştirilen bir operasyonda 4 araca yönelik yapılan aramada toplamda 2 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

EŞKİYA VE ORGANİZE SUÇLA MÜCADELE

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana’ya girecek olan dört araçta kaçak kıyılmış tütün olabileceği bilgisi aldıktan sonra harekete geçti. Ekipler, takip ettikleri araçları kentin girişinde durdurdu. Yapılan detaylı arama sonucunda araçlarda toplamda 2 ton kaçak kıyılmış tütün buldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan 6 kişi ile ilgili operasyon devam ediyor. Yapılan soruşturma ile kaçak tütün ticareti ile bağlantılı bilgilerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.