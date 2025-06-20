Adana’da 6 Milyon 500 Bin Makaron

ADANADA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Adana’da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 6 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi ve iki şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde durdurulan tır ve minibüste detaylı arama yaptı.

ARACILARDA BULUNAN MAKARONLAR

Yapılan arama sonucunda araçlarda toplam 6 milyon 500 bin makaron tespit edildi. Ele geçirilen miktar, kaçakçılık açısından ciddi bir boyut taşıyor. Gözaltına alınan sürücüler, işlemler için emniyete götürüldü. Bu operasyon, Adana’da kaçakçılıkla mücadelenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.