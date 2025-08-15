Adana’da 6 Milyon Kaçak Makaron Bulundu

JANDARMA EKİPLERİ KAÇAK MAKARONLAR ELE GEÇİRDİ

Adana’da jandarma ekipleri, yasa dışı yollardan temin edilen 6 milyon 500 bin adet makaronu ele geçirdi. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılıkla ilgili detaylı bir çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİ KAMYON DURDURULDU

Ekiplerin çalışmaları sırasında şüpheli bir kamyon durduruldu. Durdurulan araçta gerçekleştirilen aramalarda 6 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron bulundu. Olayın ardından araç sürücüsü gözaltına alındı.