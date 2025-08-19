Adana’da 691 Suriyeli Ülkesine Döndü

SURIYELİLERİN GÖNÜLLÜ DÖNÜŞÜ DEVAM EDİYOR

Adana Sarıçam Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi’nde 691 Suriyeli, ülkelerine geri dönmek üzere otobüslerle ayrıldı. Türkiye’ye iç savaş sırasında gelen Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönüş süreci devam ediyor.

GÜVENLİ VE ONURLU DÖNÜŞ SÜRECİ

Gönüllü dönüş süreci, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, tüm ilgili kuruluşların iş birliği ile yürütülüyor. Dönüş esnasında Suriyelilerin mutluluğu gözlerinden okunuyor.