Adana’da 7 aracın lastiklerini patlattı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana’da gece saatlerinde 7 aracın lastiklerini patlatan ve camları ile aynalarına zarar veren şüpheli, polis tarafından yakalanıyor. Olay, Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde gerçekleşiyor.

OLAYIN SEBEBİ AÇIKLANDI

İddiaya göre, S.A. isimli şüpheli, gece 03.15 sıralarında park halindeki 7 arabayı hedef alarak lastiklerini patlatıyor ve aracın camlarına ile aynalarına zarar veriyor. Olayın ardından ihbarda bulunulmasıyla bölgeye polis ekipleri yönlendiriliyor. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, S.A’nın aynı mahallede yaşadığını tespit ediyor.

ŞÜPHELİ İTİRAF ETTİ

Ekipler, sokak sokak arama çalışması yaparak şüpheliyi yakalıyor. Emniyete götürülen S.A., ifadesinde suçunu kabul ederek, “Komşularımı sevmediğim için yaptım” dediği belirtiliyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk ediliyor.