Adana’da 7 Milyon 425 Bin Sigara

ADANA’DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU

Adana’da piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 7 milyon 425 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi. Bu olayda 2 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Seyhan ilçesinde tır ile Yüreğir ilçesinde de kamyonet ile kente kaçak doldurulmuş sigara getirildiğini belirledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda ekipler, durdurulan iki araçta piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 7 milyon 425 bin kaçak doldurulmuş sigara buldu. Olayla ilgili tır sürücüsü D.A. ve kamyon sürücüsü R.C. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.