Haberler

Adana’da 7 Milyon 425 Bin Sigara

ADANA’DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU

Adana’da piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 7 milyon 425 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi. Bu olayda 2 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Seyhan ilçesinde tır ile Yüreğir ilçesinde de kamyonet ile kente kaçak doldurulmuş sigara getirildiğini belirledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda ekipler, durdurulan iki araçta piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 7 milyon 425 bin kaçak doldurulmuş sigara buldu. Olayla ilgili tır sürücüsü D.A. ve kamyon sürücüsü R.C. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tolunay Ören Hakkında İddianame Hazırlandı

Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören'in, yasadışı şans oyununa içerik paylaşıp takipçilerini teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı açıkladı. Bu program, istihdamı artırma ve dezavantajlı grupları destekleme amacını taşımaktadır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin 2026-2028 Orta Vadeli Programı'nı tanıttı. Program, istihdam, dezavantajlı grupların desteklenmesi ve sosyal refahı artırmayı amaçlıyor. Uzmanlar uygulamanın önemine dikkat çekiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.