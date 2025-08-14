Haberler

Adana’da 7 Milyon Kaçak Makaron

GÜMRÜK KAÇAĞI MAKARON OPERASYONU

Adana’da gerçekleştirilen bir operasyonda piyasa değeri 5 milyon 141 bin TL olarak tespit edilen 7 milyon 910 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

ŞÜPHELİ ARAÇLAR DURDURULDU

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinde şüphe üzerine bir tır ve kamyoneti durdurdu. Durdurulan araçlarda yapılan detaylı arama çalışmaları sonucunda 7 milyon 910 bin adet gümrük kaçağı makaron ortaya çıkarıldı.

İŞLEM BAŞLATILDI

Ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin 5 milyon 141 bin TL olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

