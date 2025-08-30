Adana’da 70 Yaşındaki Kiracı, Darp Edildi

ADANA’DA ŞOFBEN PARASI TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşanan trajik olayda, 500 TL’lik şofben parası yüzünden tartışma çıkan 70 yaşındaki kiracı Hüseyin Başak’ın, ev sahibi ve eşi tarafından darbedilerek yaşamını yitirmesi büyük bir üzüntü yarattı. Olay, Kuytucak Mahallesi’nde gelişti. İddialara göre, ev sahibi Yener R. (42), 4 yıldır kiracısı olan Başak’tan, arızalanan şofben için 500 TL talep etti. Ancak, Başak şofbeni kullanmadığını belirterek parayı vermek istemedi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Dün başlayan tartışma, bugün köy meydanında daha da büyüyerek fiziksel bir kavgaya dönüştü. Yener R. ve eşi Nurhan R. (38), Hüseyin Başak’ı sopa ve demir levye ile dövdü. Kavganın sona ermesinin ardından, evine dönen Başak bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini bildirdi. Jandarma ve savcının olay yeri incelemesi neticesinde, Başak’ın vücudunda darp izleri olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Hayatını kaybeden Başak’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Daha önce bir meslek lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapmış, şu anda öğretmenliğe devam eden Yener R. ve eşi Nurhan, olay sonrası kaçtı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kaçan çift, kısa bir süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alınan Yener ve Nurhan R., bugün geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

MAHKEMEDE TUTUKLANDILAR

Adliye girişinde duygusal anlar yaşayan Yener R. ve eşi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Hüseyin Başak’ın cenazesinin ise Adana’da toprağa verildiği öğrenildi.