Adana’da 87 Şüpheli Gözaltına Alındı

ADANA’DA DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Adana’da 96 kişiyi ‘hayali ürün satışı’, ‘yüksek kazanç vaadiyle yatırım’ ve ‘sazan sarmalı’ yöntemleriyle 16 milyon lira dolandırdığı belirlenen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 87 şüpheliden 55’i tutuklandı. Çete üyelerinin adreslerinde toplamda 250 bin lira nakit para ile 1 kilo 100 gram altın bulundu. Ayrıca yaklaşık 600 milyon lira değerindeki mal varlıklarına da el konuldu.

ÇETE YÖNETİCİLERİ TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeteyi teknik ve fiziki takiple tespit etti. Elebaşı H.K. (34), kardeşleri B.K. (31) ve Y.K. (28) liderliğindeki çetenin 87 üyesinin kimlikleri ve adresleri belirlendi. 6 Mayıs’ta Adana merkezli 20 ilde gerçekleştirilen operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN SAVUNMA

Arama yapılan adreslerden 250 bin lira ile 1 kilo 100 gram altın ele geçirildi. Ayrıca suç gelirleriyle edinildiği düşünülen, 600 milyon lira değerindeki 18 araç, 16 arsa, 5 ev, 1 iş yeri, 11 bahçe ve 11 tarla da el konuldu. Gözaltına alınan elebaşı H.K., sorgusunda “‘Benim dolandırıcılıkla bir işim olmaz. Çok fazla hasmım var, onların kurduğu bir komplo bu. Adımı kullanarak dolandırıcılık yapıp, beni sıkıntıya düşürmek istiyorlar’ şeklinde ifade verdi.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKMALAR

Emniyet işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K., B.K. ve Y.K. da dahil olmak üzere 55 kişi tutuklandı, 32 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.