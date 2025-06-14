Adana’da 9.750 Paket Ele Geçirildi

ADANA’DA KAÇAKCILIĞA GEÇİT YOK

Adana’da gerçekleştirilen operasyonda, iki ayrı araçta toplam 9 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı.

SARIM ÇAM İLÇESİNDE YAPILAN OPERASYON

Elde edilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesinde takip ettiği kamyon ve kamyoneti durdurdu. Araçlarda yapılan arama sonucunda 9 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Bu kaçak sigara nedeniyle araç içinde bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu tür kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.