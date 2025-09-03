Adana’da 9 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı

ADANA’DA KAZA VE YAKALAMA

Adana’da polis ekiplerinden kaçan hafif ticari araçtaki iki zanlı gözaltına alındı. Merkez Seyhan ilçesinde bulunan Gülbahçesi Mahallesi’nde görev yapan sivil polis ekibi, şüpheli bir plakasız aracı durdurmak istedi. Ancak ekipleri fark eden araç sürücüsü, hızla kaçmaya başladı. Araç, yolda bisiklet süren 9 yaşındaki bir çocuğa çarparak sürüşüne devam etti.

KOŞUŞMA VE YAKALAMA OPERASYONU

Kovalamaca sırasında araç, beş otomobile ve bir elektrik direğine de çarptı. Araçtaki iki şüpheli, etrafları sarıldıktan sonra yakalandı. Yapılan incelemede araçta, ruhsatsız beş tabanca ve bir kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Yaralanan çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi edilerek taburcu edildi.

SALDIRI ANINI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Zanlıların yer aldığı aracın bisikletliye çarpması, çocuğun son anda aracın altında kalmaktan kurtuluş anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şu an zanlılar, polis merkezine götürülmüş olup işlemleri devam ediyor.