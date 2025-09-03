Haberler

Adana’da 9 yaşındaki çocuğa çarptılar

POLİS EKİPLERİNDEN KAÇARKEN ÇOCUĞA ÇARPAN ZANLILAR YAKALANDI

Adana’da polis ekiplerinden kaçan bir hafif ticari araç, 9 yaşındaki bisikletli bir çocuğa çarptı. Merkez Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi Mahallesi’nde görev yapan sivil polis ekibi, şüpheli buldukları plakasız hafif ticari aracı durdurma talebinde bulundu. Araç, ekipleri fark edince hızla kaçmaya başladı ve sokakta bisiklet süren ismi öğrenilemeyen 9 yaşındaki çocuğa çarparak yola devam etti.

KOVALAMACA SONUCUNDA ZANLILAR YAKALANDI

Kovalamaca sırasında hafif ticari araç, 5 otomobile ve bir elektrik direğine de çarparak ilerledi. Ardından, etrafları sarılan 2 zanlı yakalandı. Araçta gerçekleştirilen detaylı incelemede ruhsatsız 5 tabanca ve bir kaleşnikof piyade tüfeği bulundu. Yaralanan çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi edildi ve sonrasında taburcu oldu. Polis merkezine götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin içinde bulunduğu aracın, bisikletliye çarpması anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, çocuğun son anda aracın altında kalmaktan kurtulması dikkat çekiyor. Bu olay, polis ve halk arasında büyük bir endişeye yol açtı.

