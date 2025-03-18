Adana’da ABD Konsolosluğu Önünde Protesto

PROTESTO ETKİNLİĞİ BAŞLADI

Adana’da Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu önünde toplanan grup, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınamak amacıyla toplandı. İsrail’in Gazze’ye saldırısının hemen ardından Adanalı vatandaşlar konsolosluk önünde bir araya geldi. Protesto, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlamasının ardından sloganlarla devam etti.

GÜVENLİK ÖNLÜKLERİ ARTIRILDI

Yaklaşık 150 kişilik bir grup, konsolosluk önünde İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’ni hedef alan protestolar gerçekleştirdi. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, konsolosluk çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.