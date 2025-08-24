Haberler

Adana’da Alev Alan Otomobil Yangını

ALEVLER ORMANI TEHDİT EDİYOR

Adana’da meydana gelen olayda, otoyolda yangın çıkan bir otomobil rüzgarın etkisiyle yakındaki ormana sıçradı. Yangın araçta kontrol altına alınırken, ormandaki yangına müdahale devam ediyor.

EVRAKLARIN KONTROLÜ VE MÜDAHELE

Pozantı ilçesindeki Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Tekir-Eskonacık mevkisinde bir otomobil alev aldı. Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı ve bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı söndürme ekipleri gönderildi. Otomobildeki yangın hızla söndürüldü. Ancak, orman alanındaki alevlerle mücadele için 5 arazöz, 2 tanker, 2 helikopter ve 2 uçağın yanı sıra 50 personel orada bulunuyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemileri Selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği çerçevesinde İstanbul Boğazı'ndaki Türk donanmasının önemli gemilerini Dolmabahçe'den selamladı.
MHP, ‘Canların Türküsü’nü paylaştı sosyal medya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteklediği Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi için "Canların Türküsü" adlı bir türkü bestelenip sosyal medyada paylaşıldı.

