Adana’da Alkol Denetiminde Cezalar Kesildi

ADANA’DA ALKOL DENETİMİ YAPILDI

Adana’da trafik polisleri, alkol denetimi gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 38 kişiye toplamda 255 bin 100 lira idari para cezası kesildi. Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında alkol denetimlerini sürdürdü.

DENETİMDE HANGİ İŞLEMLER YAPILDI

Trafik polisleri, cadde üzerinde seyir halindeki araçları durdurdu. İlk olarak ehliyet kontrolü gerçekleştirilerek, sonrasında alkolmetre ile alkollü olup olmadıkları kontrol edildi. Denetim kapsamında 478 sürücü kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda 12 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi. Ayrıca, 2 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve 24 sürücüye de çeşitli trafik ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. Toplamda 38 sürücüye 255 bin 100 lira idari para cezası kesildi.