“Adana’da Altın Hırsızlığında Kadın Çetesi Yakalandı”

HIRSIZLIK ÇETESİ ADANA’DA YAKALANDI

Adana’da gerçekleşen hırsızlık olayları sonucu 950 bin TL değerinde altın çalan kadın hırsız çetesi yakalandı. Suçüstü yakalanan 4 kadın, mahkeme tarafından tutuklandı. Olayın detaylarına göre, 16 Ekim günü Bahar F. (22), kuzeni Sevil F. (20), Sevda D. (28) ve Tuğçe Ç. (23), Seyhan ilçesinde bulunan Pınar Mahallesi’ndeki bir apartmana girerek hırsızlık gerçekleştirdi.

POF’DA SIRADAN HIRSIZLIK TEKNİĞİ

Kendilerine hedefine seçtikleri apartmanın 12’inci katındaki daireye zorla giren kadınlar, evin çelik kapısını açmayı başardı. Evin içerisinden yaklaşık 450 bin TL değerinde altın alarak çantalarına koyan hırsızlar, sakin bir şekilde apartmandan ayrıldı. Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Ertesi gün, aynı kadınlar Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde başka bir apartmanda 400 bin TL değerinde altın çalarak kayıplara karıştı. Kadın hırsız çetesi, Yüreğir ilçesinde de 100 bin TL değerinde altın çalarak suçlarına devam etti.

POLİS EİTİMİ VE YAKALAMA OPERASYONU

Hırsızlık mağdurlarının ihbarları üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kadın hırsız çetesine yönelik çalışma başlattı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek, kadınların Osmaniye’den hırsızlık yapmak üzere Adana’ya geldiğini tespit etti. Sarıçam ilçesindeki bir evde saklandıkları tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorguları sırasında, güvenlik görüntülerindeki kadınların kendileri olduğunu kabul eden şüpheliler, hırsızlık yapmadıklarını iddia etti. Bahar F., Sevil F., Sevda D. ve Tuğçe Ç. işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.