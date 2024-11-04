Adana’da Ambulansa Yumruk Attıktan Sonra Ne Olacak?

Olayın Gelişimi

Olay, gece saatlerinde Sarıçam ilçesi Ahmet Zenbilci Bulvarı’nda gerçekleşti. Henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, trafik kurallarına uymadığı için ambulans sürücüsü ile tartışma başladı. Bu tartışma, çevrede bulunan diğer sürücülerin de katılımıyla bir süre devam etti.

Ambulans Sürücüsünün Tepkisi

Ambulans şoförü tartışmanın ardından aracına geri döndü. Ancak bu sırada, koşarak ambulansa yaklaşan başka bir otomobil sürücüsü, “Beni tanıyor musun?” şeklinde bağırarak hakaretler edip, sürücüyü provoke etti. Ambulans sürücüsü ise bu duruma sessiz kalmayarak bölgeden hızla uzaklaştı.

Görüntülerin Ortaya Çıkışı

Yaşanan bu tartışmalar ve olay anı, bir gözlemci tarafından cep telefonuyla kaydedilerek belgelendi. Bu anlar, sosyal medyada hızlıca yayılarak dikkat çekti.