Adana’da Ameliyat Sonrası Kadın Vefat Etti

OLAYIN GELİŞİMİ

Adana’da mide fıtığı ameliyatı sonrası durumu ağırlaşan bir kadın, tedavi için götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Irak’ta kuaförlük yapan 33 yaşındaki Çiğdem Bulut, 18 Ağustos’ta özel bir hastanede mide fıtığı ameliyatı geçirdi. İki gün sonra taburcu edilen Bulut, 25 Ağustos’ta evinde fenalaşınca ailesi tarafından ameliyat olduğu hastaneye götürüldü. Burada yapılan tıbbi müdahalelere rağmen sağlık durumu kötüleşen Bulut, Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ve ailesinin onayıyla tekrar ameliyata alındı. Ancak, Bulut hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı ve ailesinin evi önünde taziye çadırı kuruldu. Otopsinin ardından Bulut’un cenazesi, Yüreğir ilçesindeki mezarlıkta toprağa verilecek.

AİLENİN ŞİKAYETİ

Üvey ağabey Mehmet Tumur (45), gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyatı gerçekleştiren doktor ve özel hastane hakkında şikayetçi olduklarını belirtti. Kardeşinin durumunun ameliyattan sonra kötüleştiğini söyleyen Tumur, “Kardeşim fenalaşınca, kan kusunca doktoruyla görüştük. Doktor, ‘Bu durum, yaptığım ameliyattan değil, psikolojik olabilir. İsterseniz sizi psikoloğa sevk edebilirim’ dedi. Herhangi bir şey yiyemediğini ve kustuğunu anlattık ancak doktor yine durumun ameliyatla ilgili olmadığını söyledi” ifadelerini kullandı.

Tumur, kardeşini tekrar özel hastaneye götürdüklerini ve sonrasında Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini açıkladı. Seyhan Devlet Hastanesi’nde doktorların, “Kardeşimin yaşama şansı yüzde 1-2” dediklerini belirten Tumur, “Bize geldiğinde tansiyonu 6’ya 3’tü. Bu da durumun kötü olduğunu gösteriyor” dedi. Ameliyat için imza verdiklerini söyleyen Tumur, kardeşinin diyaframının patladığını, bağırsağının yırtıldığını ve bunun sonucu mide çürüdüğünü aktardı. Ayrıca, akciğerlerinin sönmesi yüzünden iki tarafa da tüp takılması gerektiğini belirtti, “Onlar gerekeni yaptılar ve bize de gereken bilgiyi verdiler” sözlerini ekledi.