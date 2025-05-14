Adana’da Anaokulu Öğrencisi Kurtarıldı

NEFES BORUSUNA YABANCI CİSİM KAÇAN ÖĞRENCİ KURTARILDI

Adana’da, nefes borusuna yabancı bir cisim kaçan anaokulu öğrencisi, öğretmen Bakiye Eroğlu’nun gerçekleştirdiği Heimlich manevrasıyla hayata döndü. Preveze Anadolu Lisesi’ne bağlı anaokulunda öğrenim gören bir öğrenci, boğazına yabancı bir cisim takıldığını hissedince durum ciddileşti.

ÖĞRETMENİN HIZLI MÜDAHALESİ

Öğrencinin nefes almakta zorlandığını gören öğretmen Bakiye Eroğlu, durumu anında fark etti ve hemen müdahalede bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı İlk Yardım Eğitim Merkezi’nden aldığı eğitim doğrultusunda Heimlich manevrasını uygulayan Eroğlu, doğru bir şekilde zamanında yaptığı müdahaleyle öğrencinin yeniden nefes almasını sağladı.

OLAYIN ÖNEMİ

Bu olay, okulda alınan ilk yardım eğitimlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Öğretmenlerin, acil durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilmeleri kritik bir konu. Eroğlu’nun uyguladığı teknik, hayat kurtarıcı bir an olduğu için, bu tür eğitimlerin yaygınlaştırılmasının gerekliliği bir kez daha vurgulanmış oldu.