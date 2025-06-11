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Adana’da Anne Katili Polisce Yakalandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Adana’da, kebapçıda çalışan annesini bıçaklayarak öldüren bir şüpheli polis tarafından yakalandı. Olay, merkez Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, bulaşıkçı olarak görev yapan Zukaa Mahmoud (44), her zamanki gibi erken saatte işyerine geldi. Kısa zaman içinde dükkana gelen oğlu A.D. (24), tezgahta yer alan bıçağı alarak annesine saldırdı.

ŞÜPHELİNİN KAÇIŞI VE YAKALANMASI

Annesini defalarca bıçaklayan ve boğazını kesen zanlı, dükkandan kaçtı. Saldırı seslerini duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zukaa Mahmoud’un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Annenin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

POLİSİN TUTUMU VE SORUŞTURMA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı. Ekipler, motosikletle kaçtığı belirlenen zanlının Sümer Mahallesi’nde bir adreste olduğunu tespit etti. Polis, belirtilen adrese baskın düzenleyerek A.D.’yi yakaladı ve gözaltına aldı. A.D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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