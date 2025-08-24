Adana’da Anne Kızı İçin Savunma Yaptı

Olayın Özeti

Adana’da, bir annenin kızıyla yaşadığı gergin anlar, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde, öğle saatlerinde ortaya çıktı. İddialara göre, 35 yaşındaki Ayşegül Y., 10 yaşındaki kızı E.H.Y.’ye bıçak çekti. Küçük kız, korkuyla sokağa kaçıp çevresindeki insanlardan yardım istedi.

Müdahale Anı

Kızın çığlıklarını duyan çevre sakinleri hemen duruma müdahale etti. Olay anı, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anne Ayşegül Y.’yi gözaltına aldı.

Annenin İfadesi

Olayın ardından 10 yaşındaki E.H.Y., akrabalarının evinde koruma altına alındı. Anne, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiğinde, kızını koruduğunu ve bıçak çekmediğini söyledi. Ayrıca annenin ifadesinde, kızına bıçak çekmediğini, eski eşinin arkadaşının kızını almaya geldiğini belirttiği ve bu nedenle sokağa bıçakla çıktığını öne sürdüğü ifade edildi.