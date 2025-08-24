Adana’da Anne Tutuklandı, Kızı Korundu

OLAYIN DETAYLARI

Adana’da, 10 yaşındaki kızı E.H.Y.’ye bıçak çeken anne Ayşegül Y. (35) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde, öğle saatlerinde gerçekleşti. İddialara göre Ayşegül Y., kızıyla arasında bir tartışma sonrası bıçağı ona doğru çekti. Küçük kız korkarak sokağa fırladı ve çevredeki vatandaşlardan yardım talep etti. Kızın çığlıklarını duyan insanlar hemen olaya müdahale etti. Olay anı, çevredeki insanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

GÖZALTI VE KORUMA ALTINA ALMA

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti ve anne Ayşegül Y.’yi Yavuzlar Mahallesi’nde gözaltına aldı. 10 yaşındaki E.H.Y. ise akrabalarının evinde koruma altına alındı. Gözaltına alınan anne, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında, kızını korumak amacıyla bıçak çektiğini savunan Ayşegül Y., “Kızımı koruduğumu, ona bıçak çekmediğimi” söyleyerek kendini savundu.

ANNEYE AİT İFADELER

Anne Ayşegül Y.’nin ifadesinde, eski eşi ile telefonda tartıştıklarını belirttiği ve kızının bunu duyduğunu söylediği öğrenildi. Bu nedenle, kızının halasının evine gideceğini bilmediğini ifade etti. Ayşegül Y., olayla ilgili olarak S.B.’nin motosikletle evinin önüne geldiğini ve bunu görünce panikle sokağa çıktığını anlattı. Bıçakla dışarı çıkmanın farkında olmadığını belirten anne, “Kızımı eve geçmesini ve nereye gittiğini sordum, ama beni dinlemedi. S. isimli şahsın motosikletine binerek uzaklaştı. Kesinlikle kızıma zarar verme niyetim yoktu” dedi. Annenin, kızı için endişelendiğini ve onu koruma amacı taşıdığını vurguladığı öğrenildi.