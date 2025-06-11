Adana’da Annesini Bıçaklayarak Öldürdü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Adana’da, kebapçıda çalışan annesini boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren bir şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıyor. Olay merkez Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi’nde gerçekleşiyor. İddiaya göre, bulaşıkçı olarak çalışan Zukaa Mahmoud (44), her gün olduğu gibi bu sabah iş yerine erken geliyor.

SALDIRI ANINI YETİŞENLER GÖRÜYOR

Görevine başlayan Zukaa Mahmoud’un dükkânına kısa süre sonra oğlu A.D. (24) geliyor ve tezgahtaki bıçağı alıp annesine saldırıyor. Annesine defalarca bıçak vurup boğazını kesen zanlı, ardından dükkândan kaçıyor. Saldırı seslerini duyan çevre sakinleri, durumu hemen polise bildiriyor. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk ediliyor. Sağlık ekipleri, Zukaa Mahmoud’un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ediyor. Annenin cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürülüyor.

POLİS EKİPLERİ YAKALAMA İÇİN ÇALIŞMA YAPIYOR

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının yakalanması için hemen harekete geçiyor. Ekipler, motosikletle kaçtığını belirledikleri A.D.’nin Sümer Mahallesi’nde bir adreste olduğunu tespit ediyor. Polis, adrese düzenlediği baskınla A.D.’yi yakalayıp gözaltına alıyor. A.D., emniyette ifadesinin alınması için götürülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.