Adana’da Araç Mağazaya Çarptı

KAZA ANINDA OLAY YERİNDE BULUNANLAR İHBARDA BULUNDU

Adana’da bir otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu bir ayakkabı mağazasına girdi. Olay, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki Baraj Caddesi’nde, öğle saatlerinde gerçekleşti. Kontrolünü yitiren 01 BFG 80 plakalı otomobil önce kaldırımı aşarak, ardından cadde üzerindeki dükkanlardan birine çarptı.

KAZADA YARALANAN YOK, HASAR MEYDANA GELDİ

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi ve olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı, fakat otomobil ve mağazada maddi hasar meydana geldi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntüler inceleniyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.