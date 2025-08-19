Adana’da Araç Uçuruma Düştü, Beş Ölü

OTOMOBİL KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Adana’da meydana gelen bir trafik kazasında yaşamını yitiren 1’i bebek 5 kişinin cenazesi defnedildi. Kazanın, Kozan ilçesi Marankeçili mevkisinde dün akşam saatlerinde gerçekleştiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Engin Eldaş ve 8 aylık Defne Yılmaz’ın cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Ayrıca, kazada yaşamını yitiren Fatma Eldaş, Selvihan Balta ve Duygu Yılmaz’ın cenazeleri de Kozan Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM YÜKSEK OLDU

Cenazeler, Kozan ilçesi Yukarıkeçili Mahallesi’ndeki mezarlığa götürüldü. Törene, hayatını kaybeden kişilerin aileleri ile birlikte AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Polat Kaya ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen cenazeler, Sürücü Engin Eldaş ile annesi Fatma Eldaş’ın cenazeleri yanı sıra Duygu Yılmaz ve 8 aylık kızı Defne Yılmaz’ın cenazeleri de yan yana defnedildi.

KAZA ŞARTLARI VE OLAY YERİ

Olayla ilgili olarak, otomobildeki kişilerin TOKİ konut başvurusu yapmak için Kozan ilçesine gittikleri ve dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi. Engin Eldaş’ın kullandığı 38 D 0066 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Marankeçili mevkisinde yaklaşık 70 metrelik bir uçuruma yuvarlanmıştı. İhbar sonrası kaza yerine gelen ekipler, sürücü ile diğer yolcuların yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Ekipler, 70 metrelik uçurumdan cenazeleri çıkarmak için yaklaşık 2 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.