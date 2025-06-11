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Adana’da Araç Yangını Gerçekleşti

ADANA’DA YANGIN OLDU

Adana’da bir araç alev alev yandı. Olay, Feke-Kozan Karayolu Suluhan mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, A.A. yönetimindeki 01 AYJ 072 plakalı ticari araç, ilk bulgulara göre balatalardan kaynaklanan bir yangın çıkardı.

ALEVLERİ SÖNDÜRMEK İÇİN MÜDAHALE EDİLDİ

Sürücü, aracını yol kenarına çekerek 112 Acil Komuta Merkezi’nden yardım talep etti. Yangının hemen ardından, bölgedeki orman ekipleri, söndürme çalışmaları için adresin yakınlarına yönlendirildi. Yangın kontrol altına alındı ancak araç kullanılamaz hale geldi. Jandarma, olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

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