Adana’da Araç Yangını Orman Yangınına Sebep Oldu

ORMAN YANGINI HAVA VE KARADAN MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINA ALINDI

Adana’nın Pozantı ilçesinde otoyolda meydana gelen araç yangını, orman yangınına sebep oldu. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Pozantı yönünde, Tekir-Eskonacık mevkiinde bir araçta yangın ortaya çıktı. Kısa süre içerisinde rüzgarın etkisiyle yangın ormanlık alana yayıldı.

İTFAYE VE ORMAN EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Yangının hemen ardından olay yerine itfaiye ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri aracın içindeki alevleri kontrol altına alırken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de havadan ve karadan yangına mücadele etmeye başladı. İki uçak, iki helikopter ve çok sayıda kara aracıyla yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Şu anda ekipler soğutma çalışmasına devam ediyor.

