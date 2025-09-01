Haberler

Adana’da Aracın Devrilmesi Anı Görüntülendi

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Adana’da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kaza, Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda gerçekleşti. Citroen marka 34 URG 21 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

KAZA YERİNE MÜDAHALE

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza sahasına polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, aracın içinde sıkışan yaralı sürücüyü çıkardı ve ambulans ile hastaneye kaldırdı. Bu arada, kaza anı karşı şeritten gelen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eljif Elmas Napoli’ye Kiralandı

Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Napoli'den RB Leipzig'e transfer olduktan sonra kiralık olarak yeniden Napoli'ye katıldı. Napoli'de kayda değer başarılar elde etti.
Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde Av Sezonu Açıldı

Gazipaşa'da balık sezonu başladı. Kaymakam Korkutata, balıkçılara bol bereketli bir dönem diledi. İlk günlerde tezgahlarda çeşitli balık türleri yer aldı.

