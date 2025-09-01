Adana’da Aracın Devrilmesi Anı Görüntülendi

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Adana’da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kaza, Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda gerçekleşti. Citroen marka 34 URG 21 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

KAZA YERİNE MÜDAHALE

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza sahasına polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, aracın içinde sıkışan yaralı sürücüyü çıkardı ve ambulans ile hastaneye kaldırdı. Bu arada, kaza anı karşı şeritten gelen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.