Adana’da Araçlar Çarpıştı, İki Yaralı

CEYHAN’DA KAZA SONUCU YARALANMA OLAYI

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 20.00 civarında Mithat Paşa Mahallesi’nde gerçekleşti. Seyir halinde olan ve sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 01 VV 790 plakalı otomobil ile 31 ACE 899 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

KAZAYI GÖRENLER İHBARDA BULUNDU

Çevrede bulunan vatandaşlar, kazayı gördükten sonra hemen ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hafif ticari araçta sıkışan 2 yaralıyı bulundukları yerden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları belirtildi. Yaralıların tedavilerine devam ediliyor. Kazayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Milli Mühendislik Kabiliyetimiz Teminatımızdır.” dedi. TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği düzenleniyor. Gençlerin heyecanı, Türkiye’nin geleceğini inşa edecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde Hızırreis platformunu inceledi ve gençlerin savunma mühendisliği alanındaki rolüne vurgu yaptı.
Tokat’ta Otomobil Devrildi, 3 Yaralı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Erol Varol ve iki yolcu yaralanarak hastaneye sevk edildi.

