Adana’da Araçtan Havaya Ateş Açıldı

ADANA’DA HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Adana’nın Seyhan ilçesinde, hafif ticari araçtan tabancayla havaya ateş açılması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma neticesinde 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 2 Mayıs’ta Mücahitler Caddesi’nde seyir halindeki bir hafif ticari araçtan ateş açılması olayına karışan şüpheliler üzerinde geniş kapsamlı bir araştırma yaptı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, olayda kullanılan aracın sürücüsü B.C.Ş. (17) ve silahla ateş eden N.Y.’nin kimliğini ve adreslerini tespit etti. Pınar Mahallesi’nde ikamet eden şüpheliler, eve yapılan baskınlarla yakalandı. N.Y.’nin evinde gerçekleştirilen aramalarda tabanca ele geçirildi. Ayrıca N.Y.’nin daha önce Mücahitler Caddesi’nde tanımadığı kişilerle yaşadığı bir kavgada darbedildiği öğrenildi. Yakalanan şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Olayın yaşandığı gün mücahitler Caddesi’nde, hafif ticari araçtan havaya ateş açıldığı sırada pide fırını önünde oturan iki kişinin kaçarak iş yerine sığındığı güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam etti.