Adana’da Arazi Anlaşmazlığı, Muhtar Yaralandı

ADANA’DA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI DAVASI

Adana’nın Karataş ilçesinde meydana gelen arazi uyuşmazlığı nedeniyle aralarında sürtüşme olan mahalle muhtarını tabancayla ağır yaralayan sanığa, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan verilen 9 yıl 2 ay hapis cezası Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yeniden görülen duruşmada “silahla kasten yaralama” suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuksuz sanık A.A. ve tarafların avukatları katıldı.

DAVA SÜRECİ VE SAVCILIK BEYANI

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık A.A. ile Ataköy Mahallesi muhtarı M.Ö. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir husumet bulunduğunu dile getirdi. Olay günü, müşteki M.Ö.’nün Tuzla Mahallesi’ndeki bir taziye evinde bulunduğu sırada sanığın da aynı mekâna giderek tabancayla 5 el ateş edip mahalle muhtarını bacağından ağır yaraladığını belirtti. Savcı, sanığın yakın mesafeden yaptığı atışlarla müştekinin hayati bölgelerini hedef alacak durumda olmasına rağmen yalnızca bacak bölgesini hedef almasının dikkat çekici olduğunu ifade etti. Ayrıca, A.A’nın eylemine devam etme imkanı olmasına rağmen olay yerinden kendiliğinden uzaklaştığını da vurguladı. Bu durumun göz önüne alındığında sanığın “silahla kasten yaralama” suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

SANIK VE MÜŞTEKİ TARAMALARI

Savunmasını yapan sanık A.A., suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Diğer yandan müşteki avukatı sanık A.A.’dan şikayetçi olduklarını bildirerek “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, A.A.’yı “silahla kasten yaralama” suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı ve mevcut halinin devamına karar verdi.

GEÇMİŞ DAVA VE YARGITAY KARARI

Olayın geçmişi, Karataş ilçesinde yaşanan arazi anlaşmazlığına dayanmaktadır. Sanık, 3 Mayıs 2023’te 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası almıştı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, bu kararı hukuka uygun bularak dosyayı Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne göndermişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 12 Kasım 2024’te verdiği kararda, “suç nitelendirmesinde hata yapıldığı” gerekçesiyle sanığa verilen hükmü bozup, dosyayı yeniden yargılama yapılmak üzere Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.