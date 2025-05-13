Adana’da Arkadaşını Kazara Vuran Çocuk Tutuklandı

ADANA’DA KAZA SONUCU ÖLÜM

Adana’da bir çocuğun, kazara tabancayla vurduğu arkadaşının ölümüyle ilgili tutuklandığı belirtildi. Merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 21 Nisan’da Murat Aras Hirman (14), motosikletle ilerlerken arkasındaki arkadaşı M.E.Ş. (16) tarafından tabancayla omzundan vurularak ağır yaralandı.

SALDIRI SONRASI YARALANMA VE HASTANEYE KALDIRILMA

M.E.Ş, yaralı arkadaşı için 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hirman, tüm çabalara rağmen 29 Nisan’da yaşamını yitirdi. M.E.Ş’nin, tabancayla havaya ateş açmayı denediği ve bu görüntüleri cep telefonu ile kaydetmek isterken silahın kazara ateş aldığı iddia edildi.

CEZAI İŞLEM VE TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.Ş, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.