“Adana’da Artan Hırsızlık İçin Akıllı Çözümler”

KÜÇÜK GÜVENLİK AÇIKLARI BÜYÜK RİSKLER DOĞURUYOR

Evlerimizde mevcut olan basit güvenlik zafiyetleri, hırsızlar için önemli bir fırsat sunuyor. Giriş noktalarındaki güvenlik eksikliklerinin tespiti ve gereken önlemlerin alınması, güvenlik sağlamak açısından kritik iki unsur olarak öne çıkıyor. Adana’da yaşanan artan hırsızlık vakaları, uzmanların alarm ve kamera sistemlerinin kontrol edilmesini önemli bulmasına neden oluyor. Uzmanlar, bu kontrolün alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Vatandaşlar da, ev ve iş yerlerinde alabilecekleri temel önlemlerle bu durumu önlemeye çalışıyor. Akıllı ev teknolojilerinin yükselişi ile sensör sistemlerinin güvenlik için ön plana çıktığını dile getiren uzmanlar, bu sistemlerin evde bulunmadıkları zaman güvenliği sağlama konusunda büyük önem taşıdığını vurguluyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER

Konu ile alakalı görüşlerini paylaşan Çilingir Emirhan Şatak, sensör sistemlerinin akıllı cihazlar üzerinden kolayca kontrol edilebilmesi ve evde bulunmadıkları zamanlarda ev güvenliğini sağlama konusundaki katkısını dile getiriyor. Şatak, olası hırsızlık vakalarına karşı evlerde ve iş yerlerinde alınacak ufak önlemlerin mal ve güvenlik kayıplarını önleyeceğini belirtiyor. Çelik kapıların üretiminde kullanılan malzemelerin kalitesinin yanı sıra, kilit sisteminin de önemli olduğunu ifade eden Şatak, “Özellikle büyük şehirlerde insanlar evlerinde olmadıkları zaman güvende olup olmadıkları hakkında kaygı duyuyor. Farklı kilit sistemlerini deneyerek en iyi sonucunu elde etmeye çalışıyorlar. Çelik kapılardaki kilit sayısı, hırsızların kapıyı açma süresini uzatıyor. Standart bir çelik kapıda iki adet kilit var ve bu yeterli,” diyor. Daha zor açılan tuzaklı barel, çelik takviyeli barel ve alarmlı barel gibi kilitlerin kullanımı, kapının açılma süresini artırıyor.

DOĞRU KİLİTLEME YÖNTEMLERİ

Şatak, evden ya da iş yerinden çıkmadan önce mutlaka kapının kilitlendiğinden emin olunması gerektiğini belirtiyor. Güvenliği artırmak adına kapının üç tur kilitlenmesinin yararlı olduğunu ifade ediyor. Şatak, “Çelik kapılarda kilidi üç tur kilitlemenin sakıncası yoktur. Hatta alarmlı kilitler üçüncü turda devreye girer. Sosyal medyada sıkça duyuluyor, ‘Kapınızı iki tur kilitlerseniz daha güvenli olur’ deniyor. Ancak, kötü niyetli bir kişi kapınızı, göbek kısmından kırarak açabilir. Üç tur kilitlerseniz, üç turda açmak zorundadır,” diyerek önemli bir bilgi sunuyor.

AKILLI KİLİTLERİN ARTAN POPÜLERLİĞİ

Hırsızlık vakalarının arttığı son dönemlerde, akıllı kapı kilitlerinin yüksek güvenlik tedbirleri arasında öne çıktığını vurgulayan Şatak, “Evimizde bile can güvenliğimiz kalmamışken akıllı kapı kilitleri gibi yüksek güvenlikli önlemler mevcut. Bu akıllı kilitler, telefon uygulamaları üzerinden kontrol edilebilirken, parmak izi özellikleri sayesinde anahtar kullanmadan kapınızı açmanıza imkan sağlıyor. Dışarıdayken misafiriniz geldiğinde uzaktan kapınızı açabilir ve tekrar kilitleyebilirsiniz. Bu göbeklerin bazı modellerinde çelik takviye bulunuyor ve kötü niyetli kişilere karşı engel oluşturabiliyor. Pencerelere de alarmlı emniyet kilitleri takmak özellikle giriş katında öneriliyor,” diyor. Akıllı kilit sistemlerinin güvenliği sağlamak için çok önemli olduğunu belirten Şatak, bu sistemlerin uzaktan erişim gibi avantajlarına da dikkat çekiyor.